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Новости о погоде

[всего метеоновостей: 10018]

22.12.16. Прогноз погоды по республике на 23-25 декабря

23 декабря погодные условия на территории Беларуси ночью в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем на большей части территории республики пройдет снег, мокрый снег. В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, в дневные часы по северу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от 0 до -6°С, максимальная днем составит -2..+3°С. Атмосферное давление будет падать.

24 декабря погоду ночью обусловит поле пониженного давления, днем атмосферный фронт, перемещающийся с Западной Европы. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабый гололед, на дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью будет понижаться до 0..-6°С, максимальная днем составит -1..+4°С.

25 декабря погоду будут формировать атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы. Ожидаются на большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах республики слабый гололед, на дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от -5°С до +1°С, максимальная днем составит -1..+4°С.

Гидромет предупреждает – выходить на лед крайне опасно!

В настоящее время на водоемах и отдельных участках рек толщина льда не превышает 10 см, во льду имеются большие полыньи.

В течение текущей недели оттепельная погода будет способствовать дальнейшему разрушению льда на реках и водоемах.

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22.12.16. Агрометеорологическая информация

Под влиянием оттепельной погоды, установившейся в конце второй декады декабря, снежный покров постепенно разрушается. В юго-западной части республики и во многих районах Витебской области снег с полей уже сошел, на остальной территории страны еще сохраняется небольшой снежный покров – от 1 см до 5 см. Промерзание почвы на большей территории Беларуси составляет не более 2-7 см, в ряде районов почва талая. Только в северо-восточной части страны и на крайнем юге Брестской области сохраняется промерзание почвы до 10-15 см, по сведениям отдельных метеостанций – до 24-27 см. Температура на глубине залегания узла кущения озимых зерновых культур и корневой шейки многолетних трав выше оптимальных значений и составляет в основном от -1°С до +1°С.

Повышенный температурный режим не позволяет озимым посевам обрести состояние зимнего покоя, растения утрачивают закалку. Вместе с тем постепенное понижение температуры воздуха в дальнейшем, как правило, приводит к восстановлению зимостойкости растений.

До конца декабря агрометеорологическая обстановка в республике существенно не изменится. Низких температур, представляющих опасность зимующим культурам, не ожидается.

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22.12.16. Cохранялась теплая сырая погода

В истекшие сутки сохранялась теплая сырая погода. Температура воздуха в течение суток была -3..+2°С, что на 3-7°С выше климатической нормы. На большей части территории страны существенных осадков не отмечалось, лишь в дневные часы в основном по северо-восточным районам прошли небольшие осадки. Во многих районах страны отмечался туман, в отдельных районах – слабый гололед. По последним данным, на большей части территории республики сохраняется снежный покров высотой 1-5 см.

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22.12.16. Прогноз погоды на день 22 декабря.

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Утром в отдельных районах туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха -3..+2°С. В Минске: Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура воздуха около 0°С.



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21.12.16 Штормовое предупреждение

В ночь на 22 декабря (четверг) на большей части территории республики, Минской области и в Минске сохранятся туманы ухудшающие видимость до 100-500 м.



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21.12.16. Прогноз погоды по республике на 22-24 декабря

22 декабря погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе атлантического происхождения. Ожидается облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах страны туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью составит от -5 до +1°С, максимальная днем -3..+2°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

23 декабря скажется влияние малоактивного фронта, смещающегося с Балтики. Ожидается ночью по северо-западу, днем во многих районах республики небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабый гололед, на дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью будет понижаться до 0..-7°С, максимальная днем составит -2..+3°С.

24 декабря на территорию республики будут поступать влажные воздушные массы атлантического происхождения. В отдельных районах ожидаются небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабый гололед, на дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит от 0 до -6°С, максимальная днем составит -1..+4°С.

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21.12.16. Выходить на лед крайне опасно

В настоящее время на водоемах и отдельных участках рек наблюдается ледостав, толщина льда не превышает 10 см, в ледяном покрове отмечаются полыньи, появилась вода на льду. Неустойчивый характер погоды способствует разрушению льда, в результате чего выходить на лед крайне опасно.

На реках страны наблюдаются колебания уровней воды с интенсивностью от 1 см до 30 см за сутки.

В ближайшие дни на реках и водоемах будет происходить дальнейшее разрушение ледяного покрова.

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21.12.16. Среднесуточная температура на 3-7°С выше климатической нормы

В истекшие сутки наблюдалась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха -3..+2°С, что на 3-7°С выше климатической нормы. Максимальная температура днем была -3..+3°С, минимальная прошедшей ночью находилась в пределах от -4°С до +2°С. В отдельных районах республики прошли небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На большей части территории республики отмечался туман, в отдельных районах слабый гололед. По последним данным, во многих районах страны сохраняется снежный покров высотой 1-5 см.

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21.12.16. Прогноз погоды по Беларуси на день 21 декабря

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь по северо-востоку возможны небольшие осадки (мокрый снег, дождь). На большей части территории туман. По восточной половине республики гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 1-6 м/с. Температура воздуха максимальная днем -1.. +4°С. В Минске: Без существенных осадков. Временами туман, гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 1-6 м/с. Температура воздуха максимальная днем 0.. +2°С.

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20.12.16. Прогноз погоды по республике на 21-23 декабря

21 декабря погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе атлантического происхождения Ожидается облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь по северо-востоку страны возможны небольшие осадки (мокрый снег, дождь). На большей части территории туман. По восточной половине республики гололед, на дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, по юго-востоку при прояснениях она будет понижаться до -5°С, максимальная днем составит -1..+4°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

22 декабря республика будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Ожидается преимущественно без осадков. В отдельных районах страны туман, слабый гололед, на дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит 0..-6°С, максимальная днем -1..+5°С.

23 декабря скажется влияние малоактивного фронта, смещающегося с Балтики. Ночью по северо-западу, а днем во многих районах республики пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабый гололед, на дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0..-7°С, максимальная днем -2..+3°С.

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20.12.16. Обзор погоды

В истекшие сутки наблюдалась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха -1..+2°С, что в основном на 3-7°С выше климатической нормы. Максимальная температура днем была +1..+2°С, минимальная прошедшей ночью составила -3..+1°С. Во многих районах республики прошли небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В дневные часы в отдельных районах, а прошедшей ночью на большей части территории республики наблюдались туманы. В северо-восточных районах отмечался слабый гололед. По последним данным, во многих районах страны сохраняется снежный покров высотой 1-6 см.

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20.12.16 Штормовое предупреждение

21 декабря (среда) на большей части территории республики, Минской области и в Минске сохранится туман, по восточной половине страны ожидается гололед, на дорогах гололедица. Видимость в тумане 100-500 м.

• Адрес штормового предупреждения: http://meteoinfo.by/news/?page=30376

20.12.16. Прогноз погоды на день 20 декабря

По республике ожидается облачная погода. В отдельных районах страны небольшие осадки, в основном в виде дождя. На большей части территории сохранится туман, местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Максимальная температура воздуха -2..+3°C. В Минске облачно. Возможны небольшие осадки, в основном дождь. Туман. На отдельных участках дорог гололедица. Максимальная температура воздуха +1..+2°C.

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19.12.16. Прогноз погоды на 20-22 декабря

20 декабря погоду Беларуси будет определять теплая влажная воздушная масса и малоактивные атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается пасмурная погода. В отдельных районах небольшие осадки (мокрый снег, дождь). На большей части территории республики туман, местами слабый гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха в течение суток составит -3..+3°С, ночью по северо-востоку будет охлаждаться до -4..-7°С. Атмосферное давление будет расти.

21-22 декабря республика будет находиться в основном под влиянием антициклона с центром над Украиной, лишь 21 декабря ночью в северо-восточных районах сохранится влияние малоактивного фронта Ожидается облачно с прояснениями. 21 декабря преимущественно без осадков, лишь ночью по северо-востоку небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -4..+2°С, при прояснениях будет понижаться до -6°С; максимальная днем -2..+3°С. 22 декабря преимущественно без осадков. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от 0°С до -6°С, максимальная днем составит -2..+3°С.

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19.12.16. Обзор погоды за трое суток

В истекший период наблюдалась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха -4..+1°С, что в основном на 1-5°С выше климатической нормы. Максимальная температура в дневные часы была -3..+1°С, лишь 16 декабря на юго-востоке она не превышала -4..-7°С. Минимальная температура ночью находилась в пределах от -7°С до +1°С. На большей части территории прошли осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах отмечался слабый гололед, на дорогах гололедица. По последним данным, во многих районах сохраняется снежный покров высотой 1-10 см.

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19.12.16 Штормовое предупреждение

20 декабря (вторник) на большей части территории республики и в Минске ожидается туман. Видимость в тумане 100-500 м.

• Адрес штормового предупреждения: http://meteoinfo.by/news/?page=30372

19.12.16. Прогноз погоды на день 19 декабря

Облачно. Во многих районах небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха -2..+3°C.

В Минске небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха 0..+2°C.



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18.12.16. Прогноз погоды по республике на день 18 декабря

Облачная погода. Преимущественно по северо-западной половине небольшие осадки ( в основном мокрый снег). В отдельных районах слабый туман и гололед, на дорогах сохранится гололедица. Ветер западный умеренный. Максимальная температура воздуха -3.. +2 °С. В Минске: возможны небольшие осадки (в основном мокрый снег). Слабые туман и гололед. Максимальная температура воздуха 0..-2 °С.



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17.12.16. Прогноз погоды на день 17 декабря

Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с. Максимальная температура воздуха -3..+2°C. В Минске возможен небольшой снег, максимальная температура воздуха около 0°C.

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16.12.16. Прогноз погоды на 17-19 декабря

17 декабря погоду Беларуси будет определять влажная и неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем в отдельных районах снег, мокрый снег. В отдельных районах слабые туман, гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем -3..+2°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

18-19 декабря погоду будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Балтийского моря. На большей части страны пройдут кратковременные осадки с преобладанием мокрого снега. В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью от 0°С до -8°С, максимальная днем -3..+2°С.

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16.12.16. По востоку страны воздух выхолаживался до -15..-18°С

В истекшие сутки наблюдалась облачная с прояснениями погода. В отдельных районах прошел небольшой кратковременный снег. Максимальная температура воздуха днем колебалась от -10°С на северо-востоке страны до +1°С на юго-западе, минимальная прошедшей ночью была -6..-14°С, местами по востоку воздух выхолаживался до -15..-18°С (-18°С в Кличеве). Среднесуточная температура за 15 декабря составила 0..-9°С, что в основном на 1-5°С ниже климатической нормы, на западе республики около нее. По последним данным, во многих районах отмечается снежный покров высотой 1-12 см (12 см в Воложине).

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16.12.16. Прогноз погоды на день 16 декабря

По республике ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих районах пройдет небольшой снег, по западу страны мокрый снег, слабый гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер западный умеренный. Максимальная температура воздуха -4..+1°C, по востоку до -7°C. В Минске пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер западный умеренный. Максимальная температура воздуха 0..-2°C.

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15.12.16. Прогноз погоды по республике на 16-18 декабря

16 декабря погодные условия на территории Беларуси ночью в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Днем скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью по северу, днем во многих районах республики небольшой снег, по западу мокрый снег, слабый гололед. Ночью в отдельных районах страны будет отмечаться слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью составит -11..-16°С, при прояснениях будет понижаться до -17..-19°С, по западу -5..-10°С; максимальная днем составит -4..+1°С, по востоку до -7°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

17-18 декабря погоду в основном будут формировать атмосферные фронты, перемещающиеся с Балтийского моря. Ожидается в отдельных районах, а днем 18 декабря на большей части территории страны кратковременные осадки, в основном мокрый снег, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -1..-8°С, 17 декабря при прояснениях до -11°С; максимальная днем -3..+2°С.

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15.12.16. Гидрологическая информация

В настоящее время в верховье Западной Двины, на всем протяжении Сожа, большем протяжении Днепра и Березины, а также на некоторых малых реках наблюдается ледостав, местами в ледяном покрове отмечаются полыньи. На Вилии и Припяти, а также большем протяжении Западной Двины отмечаются забереги и шугоход. На Заславском, Вилейском и Чигиринском водохранилищах сохраняется тонкий ледяной покров, выходить на лед нельзя.

Суточная интенсивность колебания уровней воды на реках находится в пределах от 1 см до 62 см.

В ближайшие дни ледообразование на реках страны будет продолжаться.

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15.12.16. Обзор погоды

В истекшие сутки сохранялась облачная с прояснениями погода. Вчера днем на большей части территории, прошедшей ночью в отдельных районах прошли осадки в виде снега, мокрого снега, днем по западу с дождем. Температура воздуха в течение суток была -6..+1°С, ночью по северо-востоку она понижалась до -12°С. Среднесуточная температура воздуха за 14 декабря составила -1..-7°С, что в основном около климатической нормы. По последним данным, повсеместно установился снежный покров высотой 1-13 см (13 см в Вилейке и Воложине).

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15.12.16. Прогноз погоды на день 15 декабря

Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег. Местами на дорогах гололедица. Ветер северный слабый. Температура воздуха утром -3..-8°C, в юго-западных районах 0..-2°C, в течение дня понижение до -8..-13°C, по юго-западу до -2..-7°C мороза. В Минске утром -3..-5°C, в течение дня понижение до-9..-11°C.

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14.12.16. Прогноз погоды по республике на 15-17 декабря

15 декабря погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной влажной воздушной массе.

Ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по южной половине, днем в отдельных районах республики пройдет небольшой снег. Местами на дорогах сохранится гололедица, ночью и утром слабый туман. Ветер северный умеренный. Температура воздуха в течение суток будет находится в пределах от -3 до -8°С, по северо-востоку -9..-14°С, в юго-западных районах температура воздуха составит 0..-2°С. Атмосферное давление будет расти.

16-17 декабря республика будет находиться в холодной области повышенного атмосферного давления, на фоне которой с Ботнического залива ожидается перемещение малоактивных фронтов.

16 декабря ожидается ночью по северо-востоку, днем в отдельных районах республики кратковременный снег, мокрый снег, слабый гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью составит -8..-15°С, при прояснениях она будет понижаться до -16..-18°С; максимальная днем -1..-8°С.

17 декабря в отдельных районах республики, в основном по северо-восточной половине, пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Будут отмечаться слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью будет колебаться от -4 до -11°С, при прояснениях она будет понижаться до -15°С, в северо-восточных районах она составит -1..-3°С; максимальная днем -5..+1°С.



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14.12.16. На реках произойдет усиление ледообразовательных процессов

В настоящее время местами на реках отмечаются забереги и шугоход, а в верховье Западной Двины, на всем протяжении Сожа, большем протяжении Днепра и Березины, а также на некоторых малых реках наблюдается ледостав и ледостав с полыньями. Ледяные образования отсутствуют на реках бассейна Западного Буга и в нижнем течении Немана. На Заславском, Вилейском и Чигиринском водохранилищах сохраняется тонкий ледяной покров, выходить на лед нельзя.

На реках страны отмечаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью от 1 см до 65 см.

В ближайшие дни в связи с понижением температуры воздуха на реках произойдет усиление ледообразовательных процессов.

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14.12.16. Агрометорологическая информация

После прошедших снегопадов на большей части территории республики на полях с зимующими культурами вновь установился снежный покров. Высота снежного покрова в большинстве районов составляет от 5 см до 8 см, по сведениям отдельных метеостанций – 10-13 см. В юго-западной части и в отдельных районах северо-восточного региона страны высота снежного покрова не более 1-4 см. На крайнем юго-западе Брестской области по последним данным наблюдений снежный покров отсутствует. В связи с понижением температурного режима идет промерзание почвы, озимые культуры проходят повторное закаливание. Температура почвы на глубине залегания узла кущения озимых зерновых культур близка к 0°С и слабоотрицательная.

В ближайшее время высота снежного покрова немного увеличится. В этой связи ожидаемое во второй половине текущей недели понижение температуры воздуха не должно представлять опасности для озимых зерновых культур. При этом озимый рапс, как менее морозоустойчивая культура, в районах с незначительным снежным покровом может подвергнуться влиянию низких температур воздуха.

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14.12.16. Обзор погоды

В истекшие сутки наблюдалась облачная с прояснениями погода. Днем по северо-восточным и центральным районам, ночью на большей части территории страны прошел кратковременный снег. Максимальная температура воздуха днем была -1..-4°С, минимальная прошедшей ночью находилась в пределах от -3°С по до -10°С. Среднесуточная температура воздуха за 13 декабря составила -3..-8°С, что в основном на 1-5°С ниже климатической нормы. По последним данным, во многих районах отмечается снежный покров высотой 1-13 см (13 см в Вилейке).

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14.12.16. Прогноз погоды на день 14 декабря

Облачно. На большей части территории снег, по западной половине мокрый снег, в отдельных районах с дождем, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, по западу порывистый. Максимальная температура воздуха от +2°C по западу до -4°C по юго-востоку страны.

В столице: снег, мокрый снег, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Максимальная температура воздуха около 0°C.

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13.12.16. Погодные условия будут определять атмосферные фронты

14 декабря погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся со Скандинавии. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдет снег, утром и днем по западной половине страны будет отмечаться мокрый снег, слабый гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха минимальная ночью составит -4..-10°С, при прояснениях она понизится до -11..-15°С, максимальная днем будет колебаться от -5°С по востоку до +2°С по западу страны. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, утром и днем будет падать.

15 декабря ночью сохранится влияние атмосферных фронтов, днем на большей части территории страны погоду станет формировать область повышенного давления. Ночью на большей части территории, днем в отдельных районах по югу страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северной четверти умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в течение суток будет находиться в переделах от -1°С до -8°С, ночью при прояснениях она будет понижаться до -9..-13°С.

16 декабря погоду по-прежнему будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в арктическом воздухе. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по северо-востоку страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью составит -6..-13°С, при прояснениях -14..-18°С; максимальная днем -2..-9°С.

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13.12.16. Гидрологическая информация

В настоящее время в верховье Западной Двины, на большем протяжении Березины, отдельных участках Днепра и Сожа, а также на некоторых малых реках наблюдается ледостав и ледостав с полыньями. На реках бассейна Западного Буга, а также в верховье Припяти и в нижнем течении Немана ледяные образования отсутствуют. На Заславском, Вилейском и Чигиринском водохранилищах сохраняется тонкий ледяной покров, выходить на лед нельзя.

На реках страны преобладает рост уровней воды с интенсивностью от 1 см до 51 см за сутки.

В ближайшие сутки колебания уровней воды на реках сохранятся, в ледовом режиме рек существенных изменений не произойдет.

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13.12.16. В Костюковичах вохдух выхолаживался до -15°С

В истекшие сутки наблюдалась облачная с прояснениями погода. Днем на большей части территории, ночью по северо-восточной половине страны прошел кратковременный снег. Максимальная температура воздуха днем была -2..-8°С, минимальная прошедшей ночью -7..-11°С, по юго-востоку при прояснениях воздух выхолаживался до -12..-15°С (-15°С в Костюковичах). Среднесуточная температура воздуха за 12 декабря составила -1..-9°С, что на 1-4°С ниже климатической нормы. По последним данным, во многих районах отмечается снежный покров высотой 1-8 см.

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13.12.16. Прогноз погоды по Беларуси на день 13 декабря

Облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-восточной половине кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха максимальная днем -1.. -6°С. В Минске: кратковременный снег. Максимальная температура воздуха -2..-4°С.

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12.12.16. Прогноз погоды по республике на 13-15 декабря

13 декабря погоду Беларуси будет определять холодная и неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Скандинавии. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-восточной половине кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -5..-11°С, при прояснениях до -12..-15°С, максимальная днем -1..-6°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

14 декабря погоду будут определять в основном атмосферные фронты, перемещающиеся со Скандинавского полуострова. Ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории пройдет кратковременный снег, мокрый снег, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -4..-11°С, по востоку при прояснениях до -15°С; максимальная днем -5..+2°С.

15 декабря ночью сохранится влияние атмосферных фронтов, днем республика будет находиться в поле повышенного давления. Ночью на большей части территории, днем в отдельных районах ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток -1..-8°С, ночью при прояснениях -9..-13°С.

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12.12.16. Выходить на лед нельзя

В настоящее время ледостав и ледостав с полыньями отмечается в верховье реки Западной Двины, на всем протяжении Березины, отдельных участках Днепра и Сожа, а также некоторых их притоках, местами наблюдаются снежура, забереги и шугоход. На реках бассейнов Немана и Западного Буга, а также в верховье Припяти ледяные образования отсутствуют. На озере Нарочь наблюдаются забереги, а на Заславском, Вилейском и Чигиринском водохранилищах отмечается тонкий ледяной покров. Выходить на лед нельзя.

На большинстве рек страны отмечается рост уровней воды с интенсивностью от 1 см до 44 см за сутки.

В течение текущей недели на реках будет происходить усиление ледообразовательных процессов.

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12.12.16. Обзор погоды за трое суток

В истекший период (с 9 часов 9 декабря до 9 часов 12 декабря) похолодало. В самый теплый день 9 декабря максимальная температура воздуха была +4..+9°С, вчера она в основном составила 0..-5°С, лишь на юго-западе страны +1..+7°С. Минимальная температура ночью 10 декабря не опускалась ниже 0..+7°С, прошедшей ночью она находилась в пределах от -9°С на северо-востоке до -2°С на юго-западе страны. На большей части территории прошли осадки в виде дождя, переходящего в снег. Вчера днем в отдельных районах Минской области, а прошедшей ночью на большей части Гомельской области прошел сильный снег. По последним данным, повсеместно образовался снежный покров высотой от 1 см до 11 см (11 см в Василевичах).

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12.12.16. Прогноз погоды на день 12 декабря

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по югу небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный, по югу порывистый. Максимальная температура воздуха 0..-6°С. В Минске: без существенных осадков. Максимальная температура воздуха -4..-6°С.



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11.12.16 Штормовое предупреждение

Ночью и утром 12 декабря (понедельник) во многих районах Гомельской области ожидается сильный снег, мокрый снег.



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11.12.16 Штормовое предупреждение

Сегодня, 11 декабря (воскресенье) во второй половине дня и вечером в центральных районах страны и в Минске ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега.

• Адрес штормового предупреждения: http://meteoinfo.by/news/?page=30344

11.12.16. Прогноз погоды на день 11 декабря

Облачно. На большей части территории страны снег, мокрый снег, в юго-западных районах дождь, в центральных районах сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Максимальная температура воздуха от -6°С по северо-востоку до +8°С по юго-западу республики. В Минске снег, во второй половине дня и вечером сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Максимальная температура воздуха -1..-3°С.



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10.12.16. Прогноз погоды на день 10 декабря

Облачно. Дожди, по северу с мокрым снегом. По Витебской области на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный порывистый, в отдельных районах по юго-западу сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +1..+7°C, в северных районах 0..-1°C.

В Минске дождь, к вечеру возможен мокрый снег. Ветер западный, северо-западный порывистый. Максимальная температура воздуха +3..+5°C.



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09.12.16. Прогноз погоды по республике на 10-12 декабря

10 декабря ночью погоду Беларуси будет определять теплая и влажная воздушная масса, днем скажется влияние атмосферных фронтов. Ожидается пасмурная погода. Ночью во многих районах небольшие осадки, в основном дождь. Днем дожди, по северу с мокрым снегом. По Витебской области на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, порывистый, в отдельных районах по юго-западу страны сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток +1..+7°С, в северных районах 0..-1°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

11-12 декабря погоду будут формировать в основном атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы.

11 декабря на большей части территории пройдут осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток -4..+3°С, в юго-западных районах +4..+7°С, ночью по северо-востоку -5..-7°С.

12 декабря ночью на большей части территории, днем преимущественно по южной половине страны кратковременный снег, мокрый снег, по юго-западу с дождем. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток -1..-8°С, по юго-западу 0..+4°С.

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09.12.16. Выходить на неокрепший лед нельзя

В настоящее время на большинстве рек наблюдается ледостав с полыньями, отмечается вода на льду. Забереги и шугоход преобладают на реках бассейнов Западной Двины, Немана и Вилии. На озере Нарочь ледяные образования отсутствуют, а на Заславском, Вилейском и Чигиринском водохранилищах отмечается тонкий ледяной покров. Выходить на неокрепший лед нельзя.

На реках страны преобладает рост уровней воды с интенсивностью до 37 см за сутки.

К концу текущей недели в связи с понижением температуры воздуха ледообразование на реках возобновится.

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09.12.16. Наблюдалась неустойчивая погода

В истекшие сутки наблюдалась неустойчивая погода. На большей части территории прошел мокрый снег, переходящий в дождь, отмечался гололед, на дорогах гололедица. Во многих районах усиливался ветер порывами до 12-19 м/с (19 м/с днем в Новогрудке). Температура воздуха в течение суток была +2..+7°С. По последним данным, в отдельных районах страны сохраняется снежный покров высотой 1-8 см.

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09.12.16. Прогноз погоды по Беларуси на день 9 декабря

Облачно. На большей части территории страны осадки, в основном в виде дождя. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый. Максимальная температура воздуха +3..+9°C. В Минске в течение дня осадки, в основном дождь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый. Максимальная температура воздуха около +7°C.

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08.12.16. Погоду в республике будут формировать атмосферные фронты

9 декабря погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса атлантического происхождения. Ожидается пасмурная погода. На большей части территории осадки, в основном дождь. По востоку слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, порывистый, ночью и утром во многих районах до сильного. Температура воздуха в течение суток 0..+5°С, днем по западу до +7°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

10-11 декабря республика будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, перемещающихся с Западной Европы.

10 декабря на большей части территории пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). По северо-востоку в отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -1..+5°С, максимальная днем будет колебаться от -1°С по северо-востоку до +7°С по юго-западу страны.

11 декабря на большей части территории ожидаются осадки (мокрый снег, дождь), в отдельных районах страны слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток -2..+5°С, по северо-востоку -3..-5°С.

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08.12.16. Агрометеорологические условия

Агрометеорологические условия для зимовки озимых культур складываются удовлетворительно. От морозов, наблюдавшихся в первую неделю декабря, посевы защитил снежный покров. Температура почвы на глубине залегания узла кущения озимых зерновых культур близка к 0°С и слабо отрицательная. В связи с установлением оттепельной погоды в ближайшее время снежный покров будет разрушаться. В середине декабря из-за ожидаемого очередного похолодания агрометеорологическая обстановка может несколько осложниться.

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08.12.16. Обзор погоды

Вчера днем преобладала малооблачная без существенных осадков погода. Прошедшей ночью наблюдалось увеличение облачности, на большей части территории отмечался снег, мокрый снег, переходящий в дождь, образовался гололед, на дорогах гололедица. По западу республики усиливался ветер порывами до 12-15 м/с (15 м/с ночью в Новогрудке). Температура воздуха в течение суток была -2..-9°С, ночью по юго-востоку республики воздух выхолаживался до -10..-12°С. Среднесуточная температура за 7 декабря составила -4..-12°С, что на 4-9°С ниже климатической нормы. По последним данным, повсеместно наблюдается снежный покров высотой 2-12 см.

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08.12.16 Штормовое предупреждение

Ночью и утром 9 декабря (пятница) во многих районах страны и в Минске сохранится западный ветер порывами до 15-18 м/с.

• Адрес штормового предупреждения: http://meteoinfo.by/news/?page=30332

08.12.16. Прогноз погоды по Беларуси на день 8 декабря

Облачно. Осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Во многих районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный сильный порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от 0°С до +6°С. В Минске: Осадки (мокрый снег, утром переходящий в дождь). Гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый. Максимальная температура воздуха +2.. +4°С.

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07.12.16. Прогноз погоды по республике на 8-10 декабря

8 декабря погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с севера-запада Европы. Ожидается облачная погода. Осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Ночью по западу, утром и днем во многих районах страны гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый, ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит -2..-8°С, по востоку она понизится до -9..-11°С, максимальная днем 0..+6°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

В последующие двое суток, 9-10 декабря, ожидается повышение температуры воздуха. Погоду в основном будут определять атмосферные фронты и воздушные массы, перемещающиеся с Атлантики. Лишь 10 декабря на северо-востоке страны скажется влияние более прохладных воздушных масс, северного происхождения.

9 декабря на большей части территории пройдут осадки, в основном в виде дождя. Ночью по востоку ожидается слабый гололед. В отдельных районах сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью 0..+5°С, максимальная днем +1..+7°С.

10 декабря ночью в отдельных районах, днем на большей части ожидаются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. По северо-востоку в отдельных районах будет отмечаться слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -1..+5°С, максимальная днем будет колебаться от -1°С по северо-востоку до +7°С по юго-западу страны.

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07.12.16 Штормовое предупреждение

8 декабря (четверг) ночью по западу, утром и днем во многих районах страны гололед, на дорогах гололедица, усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

• Адрес штормового предупреждения: http://meteoinfo.by/news/?page=30329

07.12.16. В истекшие сутки похолодало

В истекшие сутки похолодало. Вчера днем максимальная температура воздуха колебалась от -5°С по северу до +3°С по югу. Минимальная температура прошедшей ночью составила -9..-15°С, в отдельных районах воздух охлаждался до -16..-18°С (-18°С в Ганцевичах). Днем во многих районах республики прошел кратковременный снег, на дорогах отмечалась гололедица. По последним данным, повсеместно наблюдается снежный покров высотой 2-12 см (12 см в Мстиславле).

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07.12.16. Прогноз погоды на день 7 декабря

Переменная облачность. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, по северу порывистый. Максимальная температура воздуха -2..-8°С. В Минске: Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный. Максимальная температура воздуха -5..-7°С.



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06.12.16. Прогноз погоды по республике на 7-9 декабря

7 декабря погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе арктического происхождения. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный с переходом на западный умеренный, днем по северу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит -8..-14°С, в отдельных районах она понизится до -15..-17°С, максимальная днем -2..-8°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем будет падать.

В последующие двое суток, 8-9 декабря, ожидается повышение температуры воздуха. Погоду будут определять атмосферные фронты и воздушные массы, перемещающиеся с Атлантики.

8 декабря на большей части территории пройдет кратковременный снег, мокрый снег, утром и днем с дождем. В отдельных районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица и сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит -2..-9°С, по юго-востоку она понизится до -13°С; максимальная днем 0..+6°С.

9 декабря на большей части территории ожидаются осадки, в основном дождь. Ночью по востоку слабый гололед. В отдельных районах сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью 0..+5°С, максимальная днем +1..+7°С.

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06.12.16. Обзор погоды

В истекшие сутки сохранялась неустойчивая погода. Днем преимущественно по северной половине республики, ночью на большей части территории прошли кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Во многих районах усиливался ветер порывами до 12-18 м/с. В утренние часы 6 декабря по северо-западной половине страны на дорогах образовалась гололедица. Температура воздуха в течение суток находилась в пределах от -3°С до +3°С. По последним данным, на большей части территории наблюдается снежный покров высотой 3 -13 см (13 см в Пинске).

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06.12.16. Прогноз погоды на день 6 декабря

Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные осадки (преимущественно снег), слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер западный с переходом на северный порывистый. Температура воздуха утром -3..+2°C, в течение дня понижение до -4 -10°C. В Минске утром -1..+1°C в течение дня понижение до-5..-7°C, кратковременные осадки, в основном снег. На дорогах и тротуарах гололедица.

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05.12.16. Прогноз погоды ны 6-8 декабря

6 декабря погоду Беларуси в основном будут определять атмосферные фронты, днем на территорию республики будет поступать холодная и неустойчивая воздушная масса с севера Европы. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные осадки (преимущественно снег, мокрый снег), слабая метель. Ночью слабый гололед. Утром и днем на дорогах гололедица. Ветер западный, с переходом на северный, порывистый, ночью до сильного. Температура воздуха ночью и утром -4..+1°С, в течение дня понижение до -5..-10°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет интенсивно расти.

7 декабря Беларусь будет находиться в поле повышенного давления и в холодных воздушных массах арктического происхождения. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Витебской области небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью подморозит до -7..-14°С, при прояснениях до -17°С; днем морозы ослабеют до -2..-9°С.

8 декабря республика будет находиться под влиянием атмосферных фронтов и воздушных масс, перемещающихся с Атлантики. Погода ухудшится. На большей части территории пройдет кратковременный снег, мокрый снег, днем по северу с дождем. В отдельных районах ожидается туман, гололед, сильный порывистый ветер, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -2..-9°С, по юго-востоку при прояснениях до -12°С; максимальная днем от -2°С по юго-востоку до +5°С по западу страны.

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05.12.16. В ближайшие дни ледообразование на реках будет продолжаться

В настоящее время на большинстве рек страны наблюдаются ледовые явления в виде заберегов, шугохода и снежуры. В результате усиления ледообразовательных процессов установился ледостав в верховье Западной Двины, на отдельных участках Днепра, Березины и Сожа, а также на некоторых притоках Припяти. На Заславском, Вилейском и Чигиринском водохранилищах отмечается сплошной тонкий ледяной покров. Выходить на лед нельзя.

На реках наблюдаются колебания уровней воды с интенсивностью 1-52 см за сутки.

В ближайшие дни ледообразование на реках будет продолжаться.

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05.12.16. Обзор погоды за трое суток

В истекший период (с 9 часов 02 декабря до 9 часов 05 декабря) наблюдалась неустойчивая погода. На большей части территории республики прошел снег, мокрый снег. В отдельных районах отмечались туманы, изморозь, на дорогах гололедица. В утренние часы 5 декабря по северо-востоку страны усиливался ветер порывами 12-15 м/с. Максимальная температура воздуха в дневные часы была -6..+1°С, минимальная ночью в основном находилась в пределах -3..-10°С, в отдельных районах при прояснениях воздух выхолаживался до -11..-16°С (-16.2°С 5 декабря на метеостанции Полесская), лишь в ночь на 3 декабря по западу республики минимальная температура не опускалась ниже 0..-2°С. Среднесуточная температура за 4 декабря составила -3..-9°С, что на 3-7°С ниже климатической нормы. По последним данным, повсеместно наблюдается снежный покров высотой от 3 см до 15 см.

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05.12.16 Штормовое предупреждение

6 декабря (вторник) в ночные часы на большей части территории республики и в Минске сохранится ветер порывами 15-18 м/с. Утром и днем на дорогах страны ожидается гололедица.

• Адрес штормового предупреждения: http://meteoinfo.by/news/?page=30318

05.12.16. Прогноз погоды по Беларуси на день 5 декабря

Облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине осадки (мокрый снег с дождем). Слабые метель и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, на большей части территории порывы 15-20 м/с. Температура воздуха максимальная днем -3.. +2°С. В Минске: Облачно с прояснениями. Осадки (мокрый снег, дождь). Слабые метель и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха максимальная днем около 0°С.

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04.12.16 Штормовое предупреждение

Утром и днем 5 декабря (понедельник) на большей части территории республики, Минской области и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

• Адрес штормового предупреждения: http://meteoinfo.by/news/?page=30315

04.12.16. Прогноз погоды на день 4 декабря

Облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременный снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха 0.. -6°С.

В Минске: утром небольшой кратковременный снег, днем без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Максимальная температура воздуха -3.. -5°С.

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03.12.16. Прогноз погоды на день 3 декабря

Облачно с прояснениями. На значительной части территории небольшой кратковременный снег, в отдельных районах слабая изморозь. Утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха максимальная -1..-6°C, по западу 0..+2°C, в Минске -1..-3°C, небольшой кратковременный снег.

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02.12.16. Прогноз погоды по республике на 3-5 декабря

3 декабря погоду Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная во влажной и неустойчивой воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременный снег, слабая изморозь. В ночные и утренние часы местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер: ночью слабый, днем северо-западный, умеренный, по западу страны порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..-9°С, при прояснениях -10..-13°С; максимальная днем от -7°С по северо-востоку до 0°С по юго-западу. Атмосферное давление будет расти.

4 декабря погоду будут формировать неустойчивые воздушные массы, поступающие с Балтийского моря. Ночью на большей части территории, днем в отдельных районах страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..-10°С, при прояснениях до -13°С; максимальная днем -2..-8°С.

5 декабря в начале ночи погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в арктическом воздухе, в дальнейшем республика окажется на южной периферии североатлантического циклона, с центром над Карелией. Ночью преимущественно по северной половине, днем на большей части территории ожидается снег, мокрый снег, днем по северо-западу с дождем. Слабая метель, днем – слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Утром и днем в отдельных районах сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -6..-12°С, при прояснениях до -16°С; максимальная днем от -5°С по востоку до +2°С по северо-западу.

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02.12.16. Агрометеорологическая информация

Агрометеорологические условия для начала зимовки озимых культур складываются удовлетворительно. На большей части территории страны высота снежного покрова на полях составляет от 5 см до 10 см, в северо-восточных и отдельных восточных районах – до 12-13 см. Промерзание почвы пока небольшое – в основном 1-8 см, лишь в некоторых районах республики почва промерзла до 10-13 см. Температура почвы на глубине залегания узла кущения озимых зерновых культур и корневой шейки многолетних трав находится преимущественно в пределах -1.+1°С, лишь по данным отдельных метеостанций Витебской, Могилевской и Гомельской областей в конце ноября понижалась до -2 -3°С. Такие температуры под снежным покровом вызывают у растений более интенсивный расход питательных веществ.

В ближайшее время высота снежного покрова постепенно будет увеличиваться, сдерживая промерзание почвы, при этом снег защитит озимые культуры от низких температур.

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02.12.16. Наблюдалась неустойчивая погода

В истекшие сутки наблюдалась неустойчивая погода. На большей части территории прошел снег, мокрый снег. Максимальная температура воздуха днем была -1..+2°С, минимальная ночью -1..-6°С, в отдельных районах Витебской области при прояснениях воздух выхолаживался до -8..-11°С. Среднесуточная температура за 1 декабря составила -3..+1°С, что на 1-3°С выше климатической нормы. По последним данным, повсеместно наблюдается снежный покров высотой 2-13 см.

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02.12.16. Прогноз погоды на день 2 декабря

Облачно с прояснениями. На большей части территории снег, мокрый снег. Утром по западу в отдельных районах туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Максимальная температура воздуха 0..-5°C.

В Минске небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Максимальная температура воздуха -1..-3°C.



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01.12.16. Прогноз погоды по республике на 2-4 декабря

2 декабря погоду Беларуси в основном будет определять влажная и неустойчивая воздушная масса, на юго-западе республики скажется влияние атмосферных фронтов. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории снег, мокрый снег. Ночью и утром по юго-западу слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, по северу до -9°С, максимальная днем 0..-5°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем – слабо расти.

3-4 декабря погоду будут формировать неустойчивые воздушные массы, поступающие с Балтийского моря.

3 декабря ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..-10°С, при прояснениях местами воздух будет выхолаживаться до -13°С; максимальная температура днем 0..-7°С.

4 декабря на большей части территории страны ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..-10°С, при прояснениях до -11..-13°С; максимальная днем 0..-7°С.

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01.12.16. Среднесуточная температура на 2-9°С ниже климатической нормы

В истекшие сутки наблюдалась облачная погода. На большей части территории прошел снег, мокрый снег. Температура воздуха в течение суток колебалась от -8°С по крайнему востоку до +1°С по западу страны. Среднесуточная температура за 30 ноября составила -3..-11°С, что на 2-9°С ниже климатической нормы. По последним данным, повсеместно наблюдается снежный покров высотой 3-15 см.

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01.12.16. Прогноз погоды по Беларуси на день 1 декабря

Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от -3°С до +2°С. В Минске: облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Максимальная температура воздуха около 0°С.

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